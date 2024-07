LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | due di coppia femminile e quartetto maschile alla caccia della finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenutitestualequarta giornata dialledi2024. Entriamo nel vivo del programma di gara allo Stade nautique di Vaires-sur-Marne. Quest’oggi vedremo disputarsi l’ultima sessione dedicata solamente a batterie, semifinali e ripescaggi. Dmattinata di domani, infatti, si assegneranno le prime medaglie nel bacinolocalità dell’Ile de France. Italia che sarà presente nella giornata odierna con due imbarcazioni. In ordine cronologico, la prima a scendere in acqua sarà il due di, composto da Clara Guerra e Stefania Gobbi, impegnate nella semiB. Le due azzurre si sono qualificate grazie al terzo posto ottenuto nel ripescaggio di due giorni fa.