L’Italia alla corte di Xi si poteva fare meglio Il commento di Cangini

(Di martedì 30 luglio 2024) Ai tempi del governo Renzi, Giorgia Meloni vergò un tweet ferocemente contrario agli accordi commerciali che l’allora premier si accingeva a sottoscrivere a Pechino. “Visto che #Renzi è amico della #Cina chieda conto della concorrenza sleale che le imprese #cinesi fanno al nostro #madeinItaly”, scrisse. Era il 14 ottobre del 2014. Oggi, il fondatore di Italia Viva si è tolto lo sfizio di ripubblicare il tweet meloniano, così chiosandolo: “Mi pare che in questi giorni Giorgia Meloni abbia cambiato posizione. L’aspettiamo in Parlamento per riferire”. Pur rimarcando il diverso atteggiamento di quand’era l’opposizione, si direbbe che Renzi in fondo apprezzi la conversione di Giorgia Melonirealpolitik commerciale. Di ben altro avviso appare Alberto Forchielli, economista che a lungo ha lavorato con fondi di investimento cinesi.