Libertà di stampa Meloni svela il giochetto di certi report E la sinistra impazzisce

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Il caso deisulladiin Italia ha inseguito il premier Giorgiaanche in Cina, dove nel corso del puntofinale i giornalisti sono tornati a chiederle conto dei rapporti con la Commissione Ue, dopo la lettera a Ursula von der Leyen sul rapporto sullo stato di diritto. “Non vedo ripercussioni negative per l’Italia, non ritengo che i rapporti con la Commissione europea stiano peggiorando”, ha ribadito, precisando che “la lettera che io ho inviato non è una risposta alla Commissione europea o a un momento di frizione con la Commissione europea, è una riflessione comune sulla strumentalizzazione che è stata fatta di un documento tecnico nel quale mi corre l’obbligo di ricordare che gli accenti critici non sono della Commissione europea”.