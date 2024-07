La ’stelle’ finiscono all’asta | offerte per Perla e Turquoise

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Oggi andràl’Hotel, un fabbricato a destinazione alberghiera, ubicato nella zona di Ponente, con corte esclusiva e una superficie commerciale di 1.874 metri quadrati con affaccio su viale Cavour a un centinaio di metri dalla spiaggia. L’albergo ha 39 camere delle quali 36 con terrazzo, suddivise in 36 doppie e 3 singole. Non tutti sanno che in precedenza questo albergo si chiamava Splendid e ha ospitato parecchi migranti, andando spesso al centro delle cronache e divenendo anche la location di un film documentario che è stato presentato in diverse iniziative pubbliche sul tema dei migranti. La base d’asta partirà da 1 milione e 590mila euro e se ci sono più persone interessate, i rilanci dovranno essere minimo di 5mila euro. Sarà anche possibile offrire una cifra al ribasso, ma di almeno 1 milione, 192mila e 500 euro.