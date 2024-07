La staffetta Momenti di Memoria per non dimenticare le tre stragi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Di corsa lungo il filo rosso della storia. Torna l’appuntamento con lapodistica “di“, manifestazione nata per ricordare ledi Piazza Fontana, di Piazza della Loggia e della stazione ferroviaria di Bologna. L’arrivo a Brescia è previsto per giovedì 1 agosto, nella seconda tappa, in cui Casa dellaoffre l’occasione per commemorare, assieme alle autorità e alle associazioni cittadine, le vittime dell’attentato in piazza Loggia del 28 maggio 1974. Presentata in Loggia dall’assessore con delega ai rapporti con Casa della, Marco Fenaroli, dalla consigliera provinciale delegata Daniela Edalini e da Luico Pedroni per Anpi Brescia, l’iniziativa rientra in “di“, l’alternativa della storica“Per non“.