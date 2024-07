La priorità matematica | Adesso serve un piano per abbattere gli stereotipi È un pensiero da allenare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) "Dare la colpa di tutto al Covid è riduttivo. Ma se riflettiamo su quanto abbiamo fatto in quel periodo possiamo trovare piste per migliorare quello che non andava già prima". Lorella Carimali è docente die Fisica al liceo Vittorio Veneto ed è stata nella top50 del Teacher Prize, il “Nobel“ dei prof. Dai dati Invalsi emerge un recupero degli apprendimenti, ma non si raggiungono i livelli pre-pandemia in. Cosa c’è a monte? "Secondo me il fatto che in, ancor più che in altre discipline, si è esasperato il contenuto durante la pandemia. L’ansia da programma impedisce l’apprendimento dellagià in una dimensione “normale“. Il fatto di considerarla come tecnica e non comee metodo per affrontare problemi ha esasperato le criticità dell’insegnamento".