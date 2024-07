La Marca | Gilmour profilo molto interessante

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Domenico La, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: “è un, un calciatore che per caratteristiche tecniche si avvicina al modo di giocare di Lobotka, ma che potrebbe in alcune occasioni essere schierato insieme al centrocampista slovacco mettendo in difficoltà quelle squadre avversarie che cercano di limitare le fonti di gioco. Brescianini? Una delle rivelazioni dello scorso campionato è stato sicuramente Brescianini, un giocatore che per caratteristiche potrebbe adattarsi alla grande al modo di intendere calcio di Conte. Si tratta di un centrocampistaduttile che ha dimostrato un’importante capacità realizzativa, considerata la sua abilità negli inserimenti, inoltre la sua importante fisicità lo rende un giocatore che potrebbe imporsi in una mediana a due.