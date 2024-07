La cura del sorriso | Noi clown professionisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Portare il buonumore in situazioni di disagio e di fragilità. È questa, in poche parole, la filosofia di Dimòndi, associazione inizialmente sorta a Sassuolo nel 2001 con il nome di ‘Ridere per Vivere’, grazie all’iniziativa di Marco Ranghieri. Trascorsi 23 anni da allora, sono cambiate tante cose, ma grazie alla figura delDottore, volontari della onlus operano sul territorio emiliano portando il naso rosso in diversi contesti socio-sanitari e culturali. "A partire dal 2016 – racconta Eleonora Gardinali, ex presidente e componente del direttivo dell’associazione – ci siamo staccati da ‘Ridere per Vivere’ pur mantenendo la filosofia iniziale, ovvero la convinzione che per svolgere un’attività del genere in contesti specifici sia necessaria una formazione molto approfondita.