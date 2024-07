Kevin Costner | Ecco l' unico ruolo che rimpiango di aver rifiutato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) Il regista di Horizon ha confessato il nome dell'personaggio che si è pentito di nonaccettato.è uno dei nomi più importanti sulla scena hollywoodiana ormai da parecchi anni e recentemente è tornato al centro dell'attenzione mediatica per il mastodontico progetto intitolato Horizon: An American Saga, presentato al recente Festival di Cannes. L'attore e regista premio Oscar è attualmente impegnato nella produzione del prossimo film della saga, dopo che il secondo capitolo è stato posticipato a causa dei riscontri poco positivi del pubblico al box-office. Errori del passato Come accade per quasi tutte le star all'apice della carriera, anche aè capitato di rifiutare importanti ingaggi nel suo periodo di maggior successo.