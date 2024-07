Jasmine e Lorenzo tocca a voi Paolini avanza anche nel doppio Musetti all’esame di Navone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Per fortuna che ci sono il sorriso die la carica doppia di Sarita, perché ci restano solo quattro carte da giocare, per una spedizione che era nata sotto ben altri auspici. Ci restano solonel singolare enelcon la Errani, che va avantinel misto con Vavassori, e poinel singolare: al di là del dispiacere per il forfait di Sinner all’ultimo momento, diciamo che dal tennis ci aspettavamo tutti qualche sogno in più, vista la classifica dei tanti azzurri in crescita astronomica nell’ultimo anno. E invece il bilancio di ieri è di tre vittorie, tutte targateo Errani, e una serie di sconfitte che ha decimato il nutrito contingente azzurro sulla terra rossa del Roland Garros.