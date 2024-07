Inzaghi non ha dubbi | serve l’attaccante! L’Inter riflette – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Simonepunta a convinceresull’inserimento da fate in attacco. Il tecnico espone le sue idee. ALL-IN –non ha: alun attaccante. Il tecnico nerazzurro, che venerdì vedrà i suoi nuovamente in campo per la quarta amichevole della pre-season, ha studiato bene la rosa traendo le sue conclusioni. In difesa basta un tipo di profilo low cost/tappabuchi perché il vero tassello mancantece l’ha in avanti. Manca una quinta punta che sappia saltare l’uomo e creare superiorità. Quel jolly capace di scardinare le difese avversarie in gare bloccate e complicate. InsommaAlbert Gudmundsson. Ma come scrive il Corriere dello Sport eventualmente sarà un affare da agosto inoltrato.aspetta e spera: tempistiche Inter TEMPI –spera e intanto attende novità dal