Il tennis San Clemente prova a rinascere Il Comune cerca investitori per l’impianto

(Di martedì 30 luglio 2024) C’è un nuovo un impianto sportivo comunale da riqualificare. Rientra tra i 24 impianti, oggetto di concessioni scadute o in prossimità di scadenza, per i quali si rendono necessari urgenti interventi di riqualificazione o ammodernamento, ilSanin via Vecchia, nei confronti del quale la giunta ha dato mandato all’ufficio sport, giovani e terzo settore per attivare l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse, da parte dei soggetti senza scopo di lucro, per la concessione finalizzata all’ammodernamento, la riqualificazione e la loro successiva gestione gratuita. Un impianto composto da sei campi in terra battuta rossa, due in battuto di cemento di colore verde, un campo in sabbia da beach volley, un campo in battuto di cemento da pallacanestro.