I doni alle castellane di Anna Maria Falconi

(Di martedì 30 luglio 2024) Nel 2017 sfilò come castellana per Roccafluvione, realizzando e indossando un monile ispirato a un’opera di Carlo Crivelli. Da quel momento, si innamorò letteralmente della Quintana e decise di creare una un’intera collezione di gioielli storici del Quattrocento, molti dei quali sono stati donati in tutti questi annivarie. E’ la storia di, che anche per l’edizione di agosto contribuirà a rendere ancora più affascinanti le ‘signore’ dei sedici castelli. Venti, infatti, i pezzi che sfileranno, tra quelli indossati de quelli per le nobildonne del Comune. "Sto lavorando su elementi nuovi per il prossimo anno con l’intento di fare una nuova mostra personale dedicata alla Quintana" spiega