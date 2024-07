Friends | Matt Leblanc stava per lasciare lo show per colpa della storia d' amore tra Joey e Rachel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024)si era fortemente opposto alla storyline dinell'iconico, al punto da abbandonare quasi lo. Quandosi oppone, si sa che fa sul serio. Nella stagione 10 di, la passione diper il suo personaggioè stata messa alla prova con una trama così fuori dagli schemi che l'attore si è opposto con veemenza. La star 57enne era contraria a questo colpo di scena ed era pronto a fare di tutto per fermarlo. La dedizione diTribbiani era evidente: non avrebbe permesso che qualcosa rovinasse l'autenticità del suo personaggio! Come la relazione diconha quasi fatto deragliareLadel triangolo amoroso tra