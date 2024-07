Fluminense Thiago Silva | Con questo caldo non possiamo giocare alle 11 del mattino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024)ha fatto ritorno tra le file del, siglando tre vittorie di fila insieme alla squadra brasiliana. La posizione in classifica del club sta migliorando, ma il 39enne – che indossa la fascia da capitano – ha sottolineato un problema legato all’orario delle partite: “Per l’amor di Dio, nona quest’ora,11 del. Le persone hanno bisogno di interrogarsi sutema. Lasciamo un po’ da parte ciò che andrà a beneficio delle persone che organizzano tutto, le partite così presto non hanno senso. È una cosa disumana. Di questi tempi ciniamo9 proprio per sfuggire aldelle 11 e poi ci fannoa quest’orario, mi sembra assurdo” fa notare: “Connon11 del” SportFace.