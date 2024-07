Da Cuggiono alla Namibia | Il mio vaggio per i bimbi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) È tornato in, Carlo Motta. Cuggionese, 63 anni, nel Paese africano aveva pedalato in solitaria nel 2022. Un viaggio con una finalità sociale: sostenere i bambini e gli adolescenti del "Village Renata Mondesa" dell’associazione Happydu di Milano, attraverso una raccolta fondi. A distanza di due anni, Motta ci racconta l’utilizzo dei soldi raccolti direttamente d, che ha raggiunto insieme agli amici Alberto e Marilena. "Due giorni fa siamo passati a Swakopmund dal Villaggio di Happydu, l’associazione che molti di voi hanno sostenuto attraverso il mio viaggio in bici - spiega -. Erano stati raccolti allora ben oltre i 2000 euro, che uniti ai 3000 euro donati da "Bicipace" hanno fatto una discreta cifra.