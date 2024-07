Cosa c’è nella scatola che regalano ai medagliati di Parigi 2024?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 30 luglio 2024) Non si sono ancora spente le polemiche riguardo la cerimonia d’apertura due Giochi Olimpici di, che già si sono accese diverse curiosità intorno ad un elemento particolare che esula il gesto sportivo. Disi tratta? Della lungadi cartone a forma di cilindro, consegnata insieme alle medaglie. In molti, infatti, hanno iniziato a chiedersicontenga. Pesto svelato il mistero. All’interno di questa, infatti, è custodito il poster ufficiale della manifestazione disegnato da Ugo Gattoni, designerno di origini italiane, in edizione limitata. Ugo Gattoni e il poster di(fonte: Olympics)Si tratta, dunque, di un cadeau di un certo valore che ha il compito di ritrarre la città dianimata proprio dai giochi. Un insieme realizzata attraverso due poster posizionati uno accanto all’altro.