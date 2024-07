Chef Rubio dovrà cancellare i messaggi diffusi sui social perché antisemiti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 luglio 2024) Gabriele Rubini, alias ““,alcunisui. A stabilirlo è il Tribunale Civile di Roma, con ordinanza pubblicata il 30 Luglio 2024, in merito a un procedimento d’urgenza, promosso dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. «Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto in via di urgenza che idi recentesui canalidal signor Rubini – si legge nel comunicato dell’Ucei- costituiscano ‘dichiarazioni idonee a diffondere il pregiudizio antisemita, che ledono nel loro complesso la dignità e la reputazione della comunità ebraica e come tali sono diffamatorie“, risolvendosi in “incitamento all’odio (‘hate speech’), in quanto diretti intenzionalmente a spingere all’intolleranza verso singoli, persone e gruppi offendendone la dignità, tanto da costituire un pericolo per la loro sicurezza“».