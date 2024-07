Calciomercato Roma ai dettagli terzino destro e attaccante | il nuovo 11 di De Rossi con qualche perplessità

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Laè pronta a definire gli ultimi innesti sule la dirigenza è in continuo contatto con l’allenatore Daniele De. L’ultima stagione dei gialloè stata dai due volti ed è stata condizionata dall’esonero di José Mourinho. Al suo posto il club giallorosso ha ‘promosso’ l’ex centrocampista e il rinnovo del contratto è stato il giusto premio ad una serie di risultati positivi. La situazione è ancora in fase di evoluzione ma lesuperano le certezze. Lanon sembra una squadra in grado di lottare per le primissime posizioni. Almeno 4 o 5 club sono più attrezzati come organico e la qualificazione in Europa League sembra l’obiettivo massimo per la squadra di Daniele De. Come cambia l’11 dellaLaha giù definito due operazioni in entrata. A centrocampo è arrivato Enzo Le Fée, calciatore francese ex Rennes.