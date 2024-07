Bari bimbo di due anni scomparso nelle campagne | tutto il paese cerca il piccolo Domenico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024)a Locotorondo, in provincia di, undi due, il mese prossimo. DiGallo si sono perse le tracce dalla mattinata di oggi. Sono subito scattate le ricerche a tappeto deldisperso in contrada Serralta a Locorotondo, in provincia di. I familiari hanno diffuso la foto delchiedendo il massimo aiuto per rintracciare il. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri., al momento della scomparsa, indossava una maglietta grigia e pantaloncini a quadretti blu e scarpe blu da ginnastica con para bianca.ildi dueSecondo quanto si apprende, ilche vive in una zona rurale nel comune barese, si trovava nei pressi di casa dove stava giocando quando, intorno alle 11, la mamma si è accorta della sua sparizione.