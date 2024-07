Architetto e residente | Disneyland per turisti Case fluide e riadattabili per riportare qui le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Joseph di Pasquale osserva il cuore di Milano non solo con l’occhio dell’ma anche con quello del, perché abita in piazza Missori. "Il centro non può ridursi a unaper– spiega – ma bisognerebbequi i residenti, ripensando il concetto di casa attraverso soluzioni innovative". Docente al Politecnico e vincitore di premi internazionali, tra cui il World Green Design Contribution Award 2015 per l’iconico Guangzhou Circle Building, di Pasquale ha delineato il suo approccio al tema urbano nel libro “Esseri Urbani. La città relazionale e i nuovi paradigmi dell’abitare”. Come è cambiato, negli ultimi anni, il centro di Milano? "Per decenni abbiamo assistito a uno spopolamento e a una chiusura di negozi di vicinato, mentre invece negli ultimi anni si vive una fase diversa.