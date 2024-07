Alla scoperta di Nicolò Martinenghi | la scuola gli allenamenti alle 5 del mattino i consigli ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Varese, 30 luglio 2024 – A giugno, oroOlimpiadi di Parigi 2024, si eranato nella piscina di Legnano insieme a Jacopo Barbotti, legnanese. Dopo la preparazione,si era intrattenuto con iagonisti del Team Legnano Nuoto per una foto di gruppo e dispensare preziosi. La piscina legnanese ha portato bene all’oro olimpico che è stato e che sarà un grande stimolo per i ragazzi del Team Nuoto Legnano guidati dai coach Christian Pintus e Carmine Morise. L’azzurro aveva scelto la piscina di viale Gorizia come sede di preparazione per gliin vista dei giochi olimpici, facendo la spola con la piscina Manara di Busto. “Siamo tutti orgogliosi del nostro ‘Tete’ e gli facciamo i nostri più grandi e sinceri complimenti”.