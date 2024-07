A che ora la finale di Paltrinieri stasera | programma esatto n di corsia avversari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Nella serata di oggi, martedì 30 luglio, alle ore 21.07, saranno due gli italiani impegnati nelladegli 800 metri stile libero maschili del nuoto inalle Olimpiadi di Parigi 2024: in3 prenderà il via Gregorio, mentre alla 1 ci sarà Luca De Tullio.numero 4 per il favorito, l’irlandese Daniel Wiffen. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.