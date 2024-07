Un aiuto alla sanità con gli infermieri arrivati da lontano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 luglio 2024) Centinaia di professionisti dell’assistenza fatti arrivare da Tunisia, Brasile, Uruguay, Paraguay, Perù e Repubblica Dominicana. Li prepara un progetto avanzato di Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il lavoro quotataBorsa italiana. C’è Humberto che, dall’Argentina, è arrivato con la sua famiglia in un piccolo borgo calabrese e ora lavora come fisioterapista in una struttura sanitaria per anziani. Ci sono Leticia e Rafael,brasiliani che da pochi mesi prestano il loro servizio ad Alba, e ci sono centinaia di altre storie come queste, che riguardano professionisti sanitari giunti in Italia all’Hub International Recruitment (www.internationalrecruitment.it), ideato dall’Agenzia per il lavoro Openjobmetis Spa.