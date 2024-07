Tragedia sul Lavoro | Muore Operaio nel Cantiere dell' Istituto Crocetti-Cerulli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Teramo - Un tragico incidente sulè avvenuto nella tarda mattinata di oggi presso ila Giulianova Paese. Fabrizio Piccinini,57enne originario di Bellante, ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento nell'edificio scolastico provinciale. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30, quando Piccinini, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto e sbattendo violentemente la testa al suolo. Le cause esatte'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogosono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118, personalea Asl di Teramo e i carabinieria Compagnia di Giulianova, che hanno avviato le indagini per fare luce sull'accaduto e verificare il rispettoe normative di sicurezza nel