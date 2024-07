Thomas Ceccon oro Parigi 2024 | chi è la fidanzata età vittorie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024)è medaglia d’oro alle Olimpiadi di. Il nuotatore azzurro, classe 2001, ha sbaragliato la concorrenza nei 100 dorso maschili. Dopo l’oro ai Mondiali e agli Europei, quindi, il 23enne fenomeno italiano ha completato il suo personale ‘Grande Slam’ con il metallo più pregiato ai Giochi. Ma cosa si sa della sua vita privata? Chi è la sua? Ecco quali sono le ultime notizie sul suo conto. RIVIVI LA GARA TUTTI I RISULTATI DI LUNEDÌ 29 LUGLIO ITALIANI IN GARA LUNEDÌ 29 LUGLIO IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO NUOTO CALENDARIO E ORARI NUOTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO In una recente intervista al Corriere,ha dichiarato che “non c’è tempo” per una