Tennis Parigi 2024 | il sessantesimo Djokovic-Nadal è del serbo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si è appena concluso il, e probabilmente ultimo, incontro tra Novake Rafa. Ilha avuto la meglio in due set con il punteggio di 6-1 6-4, al termine di un secondo set reso più combattuto del previsto grazie alla rimonta dello spagnolo da uno svantaggio di 4-1. Il saldo degli scontri diretti tra i due resterà sul 31-29 a favore di, che non battevadal 2021 (semifinale Roland Garros). L’ultima vittoria dello spagnolo, invece, risale al 2022 (quarti di finale al Roland Garros). Esce di scena dal tabellone del singolare, che ora si concentrerà solo sul doppio con Alcaraz.continua la rincorsa all’oro olimpico, unico traguardo non raggiunto dalla leggenda serba (insieme alla Davis), e avanza agli ottavi di finale, dove aspetta il vincente della sfida tra Arnaldi e Koepfer.