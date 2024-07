Superenalotto a Gabicce Mare centra il 5 e vince quasi 183mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Pesaro Urbino), 29 luglio 2024 – Si è aggiudicato la bellezza di 182.818,16, il fortunato vincitore o la vincitrice che sabato scorso hato il “5” al, giocando alla tabaccheria Il Quadrifoglio di. “Al momento non conosciamo l’identità del vincitore – spiega la titolare del punto vendita della cittadina marchigiana, Elena Borghi –. Potrebbe essere una persona del posto, ma anche un turista, visto che nella giornata di sabato qui passano anche tanti villeggianti. L’unica cosa certa è che è stato l’unico in tutta Italia ad azzeccare i 5 numeri e quindi si è portato a casa tutto il montepremi possibile, di oltre 180mila”. Come riporta una nota della Sisal, la società che gestisce il gioco del, la combinazionente è stata: 13– 14– 25 – 34 – 59 – 84 – J 71 – SS 17.