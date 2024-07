Recap | tutti i look delle celeb alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sono iniziate ledicon la cerimonia di apertura e la sfilatasquadre dii Paesi lungo la Senna. Per l’occasione,e reali sono stati immortalati con diversigriffati. Infatti questi giochi hanno già regalato alcuni outfit che i posteri ricorderanno per sempre – come quello di Lady Gaga o quello di Céline Dion. La prima ha cantato “ Mon Truc en Plumes” con un bustier e un paio di pantaloncini in raso, entrambi firmati Dior Haute Couture. Anche Céline ha optato per una mise Dior HC composta da un abito con maniche lunghe e frange completamente ricoperto di cristalli e perle. Per scoprire idi Ariana Grande, Serena Williams, Emma Chamberlain e molte altre, vi consigliamo di vedere il video realizzato da Amica.