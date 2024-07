Promozione Jesina raduno e primo allenamento al Carotti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Da domani, tutti i giorni, alle ore 18 al Cardinaletti. Mercoledì pomeriggio l’ufficialità del campionato: Alma Juventus Fano, che giocherà al Diana di Osimo e si allenerà a Fermignano, quasi certa dell’Eccellenza JESI; 29 luglio 2024 – La prima notizia è che mercoledì 31 luglio alle 16 è stato convocato il Comitato Marche della Figc che dovrà prendere la decisione finale, forse già presa, almeno da parte del presidente Panichi e, sul futuro dell’Alma Juventus Fano: tutto dice che per il club granata sarà Eccellenza. Fano che ha anche trovato un accordo con il Comune di Fermignano per disputare gli allenamenti giornalieri proprio al Comunale di via Andrea Costa. La seconda notizia è che lasi è radunata alagli ordini di mister Giorgini, svolgendo ilstagionale. Da domani trasferimento al Cardinaletti, tutti i giorni, alle ore 18.