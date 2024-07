Poste Italiane Movimento Lottiamo Insieme | I precari criticano CISL CGIL UIL CONFSAL FAILP e UGL

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024). La critica dei lavoratori delmossa per aver indotto ia prolungare l’orario di lvoro senza corrispondere alcuna retribuzione aggiuntiva In una nota indirizzata alle Segreterie nazionali dei sindacati di categoria, Uil,e Ugl aderenti al CCNL del Gruppo, i lavoratoridelduramente la passività dei vertici dei sei sindacati nei confronti dell’azienda, accusata apertamente di avere indotto centinaia di giovani lavoratrici e lavoratoria prolungare l’orario normale di lavoro senza corrispondere loro alcuna retribuzione aggiuntiva per gli straordinari svolti, pena la mancata proroga del contratto a termine. Compensi che ammonterebbero, secondo i casi documentati da, fino a 1.500 euro netti a persona.