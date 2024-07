Parigi 2024 tennis | Errani e Vavassori avanti nel doppio misto eliminati in due set Andreeva Medvedev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Buona la prima per Sarae Andrea, all’esordio nel tabellone deldialle Olimpiadi di. La coppia azzurra ha superato i russi Mirrae Daniilin due set, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 14 minuti. Prova solida dei due portacolori italiani, che non hanno mai ceduto la battuta e hanno sfruttato la maggior abitudine alla disciplina rispetto ai due avversari: sia la classe 2007 che l’ex numero 1 Atp hanno infatti commesso una gran mole di errori, soprattutto a rete e in risposta.avanzano dunque ai quarti di finale, dove affronteranno la coppia vincente della sfida tra Koolhof/Schuurs e Sakkari/Tsitsipas.