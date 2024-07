Oroscopo Paolo Fox martedì 30 luglio 2024 | Scorpione in prima linea

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’diFox per oggi,30Ariete Rifletti attentamente sulle tue decisioni per evitare errori. La Luna favorisce un nuovo inizio. Toro Giornata positiva per incontri e amicizie. Possibili miglioramenti in amore. Gemelli Evita discussioni inutili e tensioni. Focus su amicizie e amore Cancro Notizie che influenzano le relazioni. Agosto porta novità nel lavoro. Leone Ascolta amici e famiglia. Agosto offre opportunità di cambiamento. Vergine Adotta un atteggiamento positivo. Cautela con le provocazioni. Bilancia Coraggio di voltare pagina. Possibili spese impreviste.Attenzione alle parole in amore. Evita di alimentare conflitti. Sagittario Incertezze in amore. Tempo di riflettere. Capricorno Fiducia nelle relazioni. Capire meglio i sentimenti.