Online il videoclip di WE ARE THE NITE dei JOLLY ROX

(Di lunedì 29 luglio 2024) Fuori il video di “We are the”, ultimo singolo della band glam metal fiorentinaRox. Fuori il video del singolo “We are the” deiRox La band deiRox ha prodotto unufficiale del singolo “We are the” che racconta quella che è la vita della band durante i tour sul palco e non. I viaggi, gli incontri, i compagni d’avventura sempre nuovi e le notti insonni, quello di “We are the” è un video dedicato a tutti coloro che ancora oggi, e fino alla fine, vivono il vero rock n’ roll dal vivo. Cosa rappresenta il singolo “We are the Night”? Il brano “We are the” è una dedica da parte della band a tutti coloro che ancora oggi, nonostante tutto, continuano a partecipare ai concerti del mondo underground, sostenendo la musica dal vivo e vivendo la notte in tutto quello che sa regalare.