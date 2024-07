Olimpiadi da Abbes a Errigo e Giuffrida | i gravi errori arbitrali contro gli italiani non sono solo una strana coincidenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) La giornata di domenica in ottica olimpica è stata davvero drammatica per lo sport italiano, arrivato a Parigi con il sogno delle 50 medaglie e un record storico da catturare. In uncolpo l’Italia ha perso tra carte da medaglia quasi scontate:, grande favorito nei pesi massimi del pugilato sconfitto dall’uzbeko Mullojonov, la portabandiera Arianna, fuori ai quarti nel fioretto femminilel’americana Scruggs e la due volte medagliata ai Giochi Olimpici, Odette, che perde nel judo sia in semifinale che nella finale per il bronzo senza subire un punto a sfavore, ma sempre per tre shido comminati dalla stessa arbitra, la rumena Ioana Babiuc.