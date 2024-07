Olimpiadi ancora polemiche arbitrali | Lombardo sconfitto e furioso nel judo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Adesso basta! Questa la frase che ha iniziato a rimbalzare sui social in queste ore, con gli utenti italiani inferociti per una serie di decisioniche hanno indubbiamente penalizzato i nostri atleti in gara alle. Dopo ledelle scorse ore, a riaccendere la rabbia è stata la sconfitta di Manuel, che si è arreso in modo controverso ai quarti di finale del torneo dimaschile alledi Parigi 2024 per la categoria -73 kg. Leggi anche: Si stacca il disco del flex e gli taglia il torace: Giuseppe muore dissanguato Il piemontese, dopo aver brillantemente superato il polacco Stodolski con due waza-ari, aveva dovuto faticare un po’ di più contro il thailandese Terada agli ottavi, battendolo comunque con un waza-ari.