Mosca e Pechino punzecchiano Washington Cos’è successo nei cieli dell’Alaska

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le forze armate di Russia e Cina continuano ad operare in prossimità dei territori statunitensi, secondo un trend oramai consolidato. Il Norad (comando di di Difesa aerospaziale che vede la partecipazione congiunta di Canada e Stati Uniti) ha dichiarato di aver “individuato, tracciato e intercettato” due bombardieri Tu-95 russi e due aerei assieme a due H-6 cinesi che operavano nella zona di identificazione della difesa aerea (Adiz). L’incidente rappresenta non solo la prima occasione in cui due velivoli militari dei due Paesi sono entrati contemporaneamente nell’area, nonché la prima volta in assoluto che un H-6 vola all’interno dell’Adiz, uno spazio aereo internazionale che funge da zona cuscinetto con il territorio sovrano, dove viene richiesta la pronta identificazione di tutti gli aerei nell’interesse della sicurezza nazionale.