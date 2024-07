Melissa Satta attaccata di nuovo sui social | le polemiche sulla relazione con Carlo Beretta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)criticata (ancora) per lacon il rampollo. Il motivo Come procede latra? Sembra che tra i due la storia proceda nel migliore dei modi, tra vacanze in compagnia di amici e momenti di coppia rilassanti. Tuttavia non mancano le critiche e l’ex velina – da sempre presa di mira a causa delle sue scelte sentimentali – viene didal web. Screenshot Screenshot Sembra infatti che alla rete non sia piaciuta la nuova immagine della conduttrice sportiva che di recente ha mostrato alcune Instagram stories con la scritta «supplied». La dicitura – come è già noto – segnala un servizio o un prodotto offerto e quindi regalato in cambio di contenuti, ma i più non vedrebbero di buon occhio questa forma di comunicazione tanto da definire la«scroccona».