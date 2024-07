Matteo Arnaldi | Contento di aver ritrovato il mio tennis alle Olimpiadi spero non sia solo per una partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bella soddisfazione per, che per la quinta volta su cinque in carriera ieri è riuscito a battere Arthur Fils. Di fatto, una specie di 2-0 giornaliero per l’Italia sulla Francia nel, completato su un campo 14 versionedi Parigi 2024 caldissimo eppur sempre corretto, un’atmosfera di quelle che qualunque giocatore vorrebbe vivere. Queste le parole del sanremese a Super: “Evidentemente giocare qui contro i francesi mi carica Magari dovremmo giocare contro di loro altre volte“. Il riferimento è a Lorenzo Musetti, che ha sconfitto Gael Monfils poco prima.