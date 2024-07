M5s è l’ora della resa dei conti tra Conte e Grillo | il presidente sfida il fondatore sul voto degli iscritti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lo scontro, ormai, sembra quasi inevitabile. In che modo si consumerà, però, è tutto da vedere. Tra Giuseppee Beppesi profila unadeisulle regole del Movimento 5 Stelle. Con qualcuno che arriva a ipotizzare persino una nuova scissione, anche se lasa – dopo lo scambio di lettere non proprio cordiale – potrebbe ancora rientrare. Orasembra voler cercare undel Consiglio nazionale M5s, che potrebbe arrivare in settimana, per chiedere un mandato per creare una sorta di segreteria politica. Di cui una parte scelta, forse, dagli. Tutto ciò in vistaCostituente attesa a fine settembre-inizio ottobre. Lo scontro trasul futuro del M5s Ciò chesta creando si avvicina sempre più a un partito classico, in contrapposizione con ogni principio delBeppe