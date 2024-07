LIVE Paolini-Linette 4-4 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | la polacca torna avanti nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Gran risposta di dritto, gran difesa di, altro dritto in pressione che dà il punto a Jasmine! 0-15 Affossa il dritto in rete. 4-4 Molto bene, a quindici! 40-15 Doppio fallo (1°). 40-0 Ace (1°)! 30-0 Gran kick dell’azzurra e rovescio in contropiede. 15-0 Largo il dritto lungolinea didopo l’ottimo cross. 3-4 Niente, altro errore con il dritto e game. A-40 Sbaglia malamente con il dritto, di metri, l’azzurra. 40-40 Ottima risposta di rovescio di Jasmine. Forza! 40-30 Miracolo vero e proprio con lo slice lungolinea di. Gira lo scambio e inizia a picchiare con il dritto. 30-30 Kick e rovescio lungolinea. 15-30 Brutto errore nello scambio di rovescio di. 0-30 Doppio fallo (1°). 0-15 Gran vincente dell’azzurra con il dritto.