LIVE Mountain Bike Olimpiadi Parigi in DIRETTA | due giri alla fine Braidot in lotta per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 PIDCOCK PARTEEEE! Koretzky prova ad inseguire il britannico, mentre Hatherly lascia andare i due. 15.21è a circa 10? dal trio di testa, vedremo se l’azzurro potrà sfruttare la bagarre per raggiungere il gruppo di testa. 15.20 Pidcock ed Hatherly hanno praticamente ripreso Koretzky! Cinque secondi separano il francese dai suoi inseguitori.è a dieci secondi da Hatherly e Pidcock. 15.19è a una decina di secondi scarsi dal duo Hatherly-Pidcock. 15.17SUPERA FLUCKIGER! L’azzurro è quarto e prova a rimanere in corsa per una medaglia. 15.16 Pidcock sopravanza Hatherly, e ora il britannico sente l’odore della preda. 15.15 Due, Koretzky mantiene un vantaggio di 17? su Hatherly, ma nei confronti di Pidcock il francese ha perso tanto, visto che il campione olimpico ha ripreso il sudafricano.