LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | debuttano le due imbarcazioni dell’otto

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della terza giornata dialledi2024. Continua a procedere il programma di gara delle varie specialità. Gara dopo gara ci si avvicina agli eventi più importanti, con le prime medaglie che saranno assegnate dalla giornata di mercoledì. Quest’oggi spazio ancora a diversi ripescaggi e all’atteso esordio degli otto maschili e femminili. L’Italia scenderà in acqua con trenella giornata odierna. Fari puntati sul doppio maschile formato da Davide Comini e Giovanni Codato. Per loro infatti c’è da disputare un ripescaggio fondamentale per approdare in semifinale. La coppia azzurra se la dovrà vedere con Australia, Stati Uniti e Svizzera: basterà piazzarsi davanti a una di queste tre squadre per superare il turno.