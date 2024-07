L’anime BRZRKR ha scelto lo scrittore di Batman e la data di inizio della produzione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 29 luglio 2024) Keanu Reeves è diventato un’iconacultura pop e si sta preparando per un nuovo progetto speciale. Nel 2021, l’attore ha collaborato con Matt Kindt per dare vita a un nuovo fumetto eè stato un grande successo. Ora è in lavorazione un adattamento anime del fumetto e questo fine settimana, al San Diego Comic-Con, abbiamo ricevuto alcuni importanti aggiornamenti sulla serie. Alla convention annuale si è tenuto un panel pere la Production I.G. ha condiviso nuovi dettagli sul. È emerso che la serie si è assicurata loMattson Tomlin, che fungerà anche da showrunner. Recentemente, Tomlin è entrato nel mondo degli anime con Terminator Zero, e loha lavorato anche a IP come The. Per quanto riguarda ladovrebbe iniziare in autunno con Tomlin a bordo. Oltre a questo, beh, si sa molto poco di questo adattamento.