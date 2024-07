Juve ecco Douglas Luiz | il brasiliano è arrivato a Torino VIDEO E FOTO|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 luglio 2024) 2024-07-29 22:05:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: In casaè il giorno di. Il centrocampistaè pronto a sbarcare ae iniziare ufficialmente la sua avventura in bianconero. Il nuovo calciatore della Vecchia Signora, che va ad aumentare il numero di calciatori ‘verdeoro’ nello spogliatoio della, accanto ai compagni di nazionale Danilo e Bremer, èquesta sera, poco prima delle 22, all’aeroporto di Caselle, aarriva nel capoluogo piemontese dopo qualche giorno di vacanza in seguito alla partecipazione all’edizione 2024 della Copa America con il Brasile, negli Stati Uniti.