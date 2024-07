Jacqueline Di Giacomo incinta di Ultimo altre voci sulla reazione di mamma Heather Parisi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sono passate alcune settimane da quando è trapelata la notizia della gravidanza di Luna Di, figlia di, in attesa di un figlio dal cantante. L’annuncio era arrivato durante un concerto a Roma, quando il cantante, raggiunto dalla compagna sul palco, aveva confermato la notizia baciando la pancia della ragazza. “Quel filo che ci unisce. Se c’è una cosa che so, è che ho imparato da voi la parola famiglia. Ci aiutate a cantare?”, aveva detto al pubblico. >> “Addio, dobbiamo ringraziarti”. L’Italia perde un grande protagonista, se n’è andato per sempre Il video del momento che aveva emozionato tutto lo stadio Olimpico era diventato presto virale. Una notizia che se da una parte era stata salutata con grande gioia, dall’altra aveva sollevato delle polemiche per l’atteggiamento delladi Luna che non aveva voluto commentare.