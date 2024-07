Il Napoli di Conte | gli sviluppi da Castel di Sangro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il prato didi, probabilmente, non ha mai visto gli azzurri sudare come durante questa preparazione.sta facendo lavorare duro tutti i componenti della rosa dando anche una spiegazione alla sua squadra di preparatori. I ritmi delle sedute atletiche sono veramente elevati ed il coinvolgimento dinel cuore dell’allenamento stesso non è paragonabile ne a quello di Garcia ne a quello di Spalletti. La parola d’ordine degli allenamenti del mister scudettato era “ordine“. Nella scorsa stagione, adi, la parola d’ordine era “libertà“, ognuno faceva un po’ quello che voleva. Durante questa estate, la parola d’ordine contiana è “grinta/sacrificio“.