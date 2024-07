Il coreografo Davide Bombana | L’arte è la grande consolazione dell’umanità

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non può che andare in scena che a metà estate. E non può che avere luogo in una dei palchi millenari più onirici d’Italia. Al Teatro Romano di Verona, per l’Estate Teatrale Veronese, Sogno di una notte di mezza estate debutta in prima nazionale l’1 e il 2 agosto con il nuovo progetto coreografico di COB Compagnia Opus Ballet diretto da Rosanna Brocanello, che celebra uno dei massimi esponenti della cultura mondiale, William Shakespeare, in una produzione che fonde musica classica, drammaturgia e danza contemporanea.