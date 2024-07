Il cane ha scavalcato la recinzione Bambino di 5 anni azzannato dal rottweiler Tragedia sfiorata a Bevagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Perugia), 29 luglio 2024 – Ilè ricoverato in terapia intensiva, all’ospedale San GiovBattista di Foligno, è grave ma per fortuna non in pericolo di vita. Ha cinquee sabato pomeriggio, mentre andava in bicicletta, è statoda un. Una. A metterlo in salvo le urla della mamma che ha attirato l’attenzione dei vicini che sono intervenuti e hanno sottratto il piccolo all’ira del. Poi la corsa in ospedale e il ricovero. Con il bimbo che è subito stato messo sotto osservazione e sottoposto a tutte le cure del caso. Ecco cosa sarebbe successo. Nella tarda serata di sabato, a, il bimbetto, 5, passeggiava in sella a una bicicletta con la mamma, in località Cantalupo, quando è stato aggredito da un