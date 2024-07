I quartieri di Milano si animano per la stagione estiva | a condurre i turisti sette guide d’eccezione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 –, raccontata dai tanti detrattori come una città sempre grigia e poco attraente, è raccontata dalla nuova campagna Yescome uno stile di vita, un modus vivendi che quartiere dopo quartiere presenta una sfaccettatura diversa, ricca e unica. 'è più di un viaggio, è uno stile di vita' è il lancio della nuova campagna Yes, promossa da& Partners, per laca. Promuove la ricchezza dei, con la loro proposta di esperienze artistiche, culturali, gastronomiche e di intrattenimento, invitando iad andare anche fuori dal centro storico. Da Porta Romana passando per Porta Venezia, passeggiando per le vie di Brera fino a Isola, Certosa, Dergano o Lambrate.